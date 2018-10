Prezydent Poznania zaprasza b. prezydentów na 11 listopada. "Świętujemy tu radośnie"

Prezydent Poznania wystosował oficjalne zaproszenia dla trzech byłych prezydentów do wspólnego świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W zaproszeniu Jacek Jaśkowiak tak opisał wydarzenie, które władze Poznania nazwały "Imieninami ulicy": "To kulturalny festyn, którego centralnym punktem jest barwny korowód z udziałem tysięcy poznaniaków".

Prezydent Jaśkowiak o budowaniu społeczności, która nie wyklucza

Dalej wybrany już w I turze wyborów samorządowych na kolejną kadencję prezydent Poznania wskazuje na główną ideę imprezy, która jest częścią programu "Pochwała Wolności".

"Imieniny Ulicy organizowane w jubileuszowym roku stulecia polskiej niepodległości są częścią programu 'Pochwała Wolności'. Jego istotą jest refleksja nad ideą wolności oraz budowania świadomej, aktywnej i odpowiedzialnej wspólnoty. Społeczności, która nie wyklucza, wznosi mosty porozumienia, a swoją siłę czerpie z jedności. Odnosząc się do dramatycznego losu, który dotknął nasza Ojczyznę na przestrzeni minionego wieku, to właśnie narodowa solidarność pozwala nam nie tylko przetrwać czas zniewolenia i ucisku, ale realizować rzeczy wielkie.

Wierzę, ze dzisiejsza Polska - kraj wolny i demokratyczny - to także Pana zasługa. Dlatego też byłby wielkim zaszczytem dla mieszkańców i władz stolicy Wielkopolski, gdyby zechciał Pan przyjąć zaproszenie do Poznania - miejsca , gdzie 11 listopada stanowi fenomen radosnego, wspólnego świętowania" - napisał w zaproszeniu do Lecha Wałęsy prezydent Jaśkowiak.

Zaproszenie dla byłych prezydentów do Poznania wystosowano tuż po tym, jak Lech Wałęsa poinformował, że został zaproszony do udziału w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości, ale odmówił.

Wcześniej w mediach pojawiła się informacja, że Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski nie otrzymali zaproszenia. Wiadomość został tego samego dnia zdementowana przez prezydenckiego ministra. Wojciech Kolarski powiedział, że zaproszenia nie zostały jeszcze wysłane, ale trafią do obu prezydentów.

Andrzej Duda nie weźmie udziału w Marszu Niepodległości

W Warszawie poza państwowymi obchodami 11 listopada głównym punktem wydarzeń będzie Marszu Niepodległości. Wiadomo już, że Andrzej Duda nie weźmie w nim udziału. Według słów prezydenckiego rzecznika Duda nie kwestionuje wartości, jaką jest wspólne świętowanie, ale ma w tym czasie inne obowiązki. - Prezydent od samego rana do późnych godzin wieczornych bierze udział w uroczystościach państwowych - wyjaśnił Błażej Spychalski.

Narodowcy, organizatorzy Marszu, oficjalne zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego skierowali w ubiegły wtorek. Chcieli, by prezydent wygłosił przemówienie inaugurujące pochód. Hasło tegorocznego marszu brzmi: "Bóg, Honor i Ojczyzna".