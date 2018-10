Marek Jakubiak zapowiada założenie partii. "Paweł Kukiz nie musi do niej należeć"

Marek Jakubiak był gościem Roberta Mazurka w RMF FM. Wypytywany o sytuację Kukiz'15 stwierdził, że "musi nastąpić reorganizacja".

Marek Jakubiak zapowiada własną partię

- Ja uważam, że trwanie w formie stowarzyszenia może być, ale jako pierwszy stopień do organizacji politycznej. Jako jedyny w Kukiz 15 mówię, że partia jest organizmem prawnym do prowadzenia polityki ogólnopolskiej. Jesteśmy ugrupowaniem ogólnopolitycznym. My zwyczajnie nie możemy biec za pociągiem, bo my nigdy pociągu nie dogonimy - powiedział.

"Czy to się Pawłowi Kukizowi podoba, czy nie"

Jakubiak miał na myśli przede wszystkim dotacje dla partii. - Proszę zobaczyć, jakie środki przeznaczono na kampanię wyborczą po obu stronach. Jak gonić? Jak porównywać można teraz ilość billboardów? Jak można mieć równe prawa w sytuacji, kiedy jedni mają pieniądze a drudzy ich nie mają? - mówił poseł Kukiz'15.

Na pytanie, czy założy swoją partię, powiedział: - Rozważam taką sytuację, taki ruch. O nim mówię już od ponad dwóch lat. Dalej nie mogę patrzeć, jak wegetujemy jako ugrupowanie. Musimy zrobić krok do przodu. Muszę to powiedzieć, czy to się Pawłowi Kukizowi podoba, czy nie. Następnie przyznał wprost: - Trzeba założyć partię, Paweł Kukiz nie musi do niej należeć. Natomiast partia musi być wsparciem dla Kukiz'15.

Deklaracja Jakubiaka, zdaje się, zaskoczyła nawet prowadzącego. - Odważna deklaracja - skwitował Mazurek.