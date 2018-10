Adrian Zandberg kpi z Kukiza: "konto przejął agent Smirnoff". I wskazuje problem

flemming godzinę temu Oceniono 20 razy 14

Adrian ma rację, Kukiz chlał przez weekend, a może i ćpał i chlał, ale odleciał, nie kontrolował się, każdy agent KGB mógł go wziąć na prostownik i wydobyć z niego co chciał. To jest wielki skandal. Ten facet, jeśli jest takim patriotą, jak deklaruje, jeśli tak walczy z systemem, jak deklaruje, to powinien natychmiast, za godzinę, złożyć dymisję z funkcji wiceszefa komisji służb specjalnych. Boże do czego ten karzeł kaczyński doprowadził, jego kumpel Maciarewicz rozpieprzył polska armię, a jego przydupas kukiz może chlapać jęzorem. Rydzyk wam nie pomoże i łańcuch dookoła granic z różańców złożony. Spie...cie Polskę raz, dwa.