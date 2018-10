Wolne 12 listopada. Andrzej Duda zawetuje ustawę? Marszałek Senatu: Prezydent się waha

W ubiegły poniedziałek posłowie zadecydowali, że 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy i przyjęli z poprawkami ustawę o Święcie Narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Pomysłodawcy ustawy tłumaczyli, że dodatkowy dzień wolny miał pomóc Polakom w godnym świętowaniu tej uroczystości.

12 listopada nie będzie dniem wolnym od pracy? Prezydent może zawetować ustawę

Po tym, jak Sejm przyjął ustawę o Święcie Narodowym, słychać było liczne słowa krytyki dotyczące tego pomysłu. Poszkodowani poczuli się m.in. ludzie pracujący w handlu, ponieważ ustawa w pierwotnej formie wykluczała możliwość zakazu handlu 12 listopada 2018 roku.

Wielu osobom przeszkadzało także ekspresowe tempo pracy przy ustawie na dwa tygodnie przed rocznicą, o której było wiadomo od bardzo długiego czasu. Prezydent Andrzej Duda również ma wątpliwości co do tego, czy tak szybko przeforsowana ustawa jest dobrym pomysłem. I zastanawia się nad zawetowaniem ustawy.

Jak stwierdził w Polsat News marszałek Senatu Stanisław Karczewski, prezydent "waha się" w tej sprawie.

- Prezydent Andrzej Duda waha się, czy podpisać ustawę o dniu wolnym 12 listopada - mówił Karczewski. Marszałek Senatu wskazał też, że ta ustawa mogła być procedowana wcześniej.

Przyznaję, że nie było doskonałe procedowanie tej ustawy. Trochę za późno, ale podjęliśmy taką decyzję. Można podejmować również takie szybkie decyzje

- powiedział.

Dzień wolny 12 listopada i ustawa o Święcie Narodowym. Co się stanie, jeśli prezydent powie "weto"?

Jeżeli prezydent Andrzej Duda nie przyjmie ustawy o Święcie Narodowym, Sejm może odrzucić jego weto większością kwalifikowaną 3/5 głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów.

W praktyce jednak weto prezydenta prawie na pewno oznaczać będzie koniec ustawy o Święcie Narodowym 12 listopada, ponieważ opozycja jest zgodna co do tego, że nie jest to dobry pomysł - zarówno posłowie partii Kukiz'15, jak i Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej głosowali przeciwko przyjęciu tej ustawy.