Sędzia chce złożyć skargę na premiera Morawieckiego. Poszło o słowa rzeczniczki rządu

Sędzia Wojciech Łączewski domaga się wyjaśnień od premiera Mateusza Morawieckiego w związku z lipcową wypowiedzią rzeczniczki rządu Joanny Kopcińskiej.

"Chcemy, by nigdy więcej nie było sędziów na telefon, sędziego Łączewskiego i innych, którzy mają pewne karty, których nie powinien mieć sędzia wydający sprawiedliwe wyroki" - mówiła Kopcińska podczas spotkania z dziennikarzami.

Po tej wypowiedzi sędzia wysłał do szefa rządu pismo, w którym chciał poznać zdanie premiera. Pytał, czy słowa Kopcińskiej to oficjalne stanowisko Rady Ministrów, a jeśli nie, czy rzeczniczka rządu poniesie w związku z tym służbowe konsekwencje.

Mateusz Morawiecki do tej pory nie ustosunkował się do pytań Wojciecha Łączewskiego. W poniedziałek sędzia wyśle więc ponaglenie. A jeśli i to nie poskutkuje, złoży skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - podaje Onet.pl.

Sprawa Mariusza Kamińskiego

Przypomnijmy: to właśnie sędzia Wojciech Łączewski skazał w 2015 r. na trzy lata więzienia m.in. Mariusza Kamińskiego za przekroczenie uprawnień w związku z tzw. aferą gruntową. Kamiński został ostatecznie ułaskawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Sąd Najwyższy uznał, że prezydent nie mógł tego zrobić, bo prawo łaski dotyczy tylko osób skazanych prawomocnym wyrokiem.