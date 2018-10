Kaczyński studzi emocje po wniosku Ziobry. "Kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo"

mhjunior007 3 godziny temu Oceniono 69 razy 63

To, że przegrałem debatę z Tuskiem, to kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo. To, że będę premierem, gdy móh brat będzie prezydentem, to kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo. To, że Samoobrona będzie w rządzie, to kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo. To, że Macierewicz będzie ministrem, to kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo. To, że politycy będa rządzić TVP to kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo. To, że liberał i bankster podsłuchany w restauracji "Sowa i Przyjaciele" będzie premierem, to kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo. To, że chcemy wyprowadzić Polskę z UE, to kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo.