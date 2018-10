Sławomir Nowak chciał przypomnieć o zmianie czasu. "Słuchajcie tępe cepy, prawdziwi patrioci"

Paweł Kukiz nie jest jedyną znaną osobą, która w weekend "odleciała" na Twitterze. Sławomir Nowak, minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w rządzie Donalda Tuska, w niezbyt - delikatnie mówiąc - elegancki sposób chciał przypomnieć użytkownikom Twittera o zmianie czasu na zimowy.

Sławomir Nowak o "tępych cepach"

"Uwaga 'prawdziwi patrioci'! Słuchajcie tępe cepy. Dzisiaj z 3 (trzy) na 2 (dwa) przesuwacie wskazówki ZEGARKÓW (to co dostaliście na komunię)! Normalni to wiedzą z automatu. Poza tym dobra wiadomość polega na tym, że możecie o jedną godzinę dłużej nienawidzić!” - napisał Nowak.

Słowa te, co szczególnie nie dziwi, oburzyły wielu komentujących. Nowak widocznie ugiął się pod presją, bo ostatecznie usunął wpis. Zachowały się jednak zrzuty ekranu. Jeden opublikował m.in. Łukasz Sobolewski z TVP Info. "Minister w rządzie PO-PSL. Klasa" - napisał dziennikarz.

"Zbyt mocny przekaz"

Do sprawy w końcu odniósł się sam zainteresowany. "Szanowni obrażeni moim wcześniejszym wpisem*, a miłujący bliźniego w stylu: „wy kanalie/zdradzieckie mordy”itp., dla was wersja light: uprzejmie przypominam o zmianie czasu. Macie o godzinę więcej na krzewienie swojej wizji świata! * usunięto ze względu na zbyt mocny przekaz ;)" - napisał na Twitterze Nowak.

Żeby było ciekawiej, były polityk we wcześniejszym wpisie pokpiwał sobie z Pawła Kukiza i wpisów, jakie zamieścił na Twitterze w piątek w nocy. "Pijacki zamach na moje życie! Haniebna próba wyrugowania mnie z mojej kwestii!" - napisał Nowak, który - zapewne przez skojarzenia z zegarkiem - co sezon informuje na Twitterze o zmianie czasu.