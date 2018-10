Komentarze po wpisie na Twitterze Pawła Kukiza. "Nasz klub może nie przetrwać weekendu"

Możemy nie przetrwać do Wszystkich Świętych.

Kukiz ‘15 może nie przetrwać tego weekendu.

Takie wypowiedzi anonimowych polityków od Pawła Kukiza cytuje prawicowy portal wpolityce.pl. Cytowani posłowie odnoszą się m.in. do wpisu u Kukiza na Twitterze, w którym zamieszczono erotyczną wizję z politykami w roli głównej. Paweł Kukiz później stwierdził, że "utracił kontrolę nad kontem".

Odszedł jeden z ludzi Pawła Kukiza

Czy traci kontrolę również nad Kukiz'15? Z klubu dopiero co odszedł Jakub Kulesza. Paweł Kukiz na Facebooku skwitował to ostro: "w zamian za wiceprezesa u Korwina w partii Wolność sprzedał swoich Wyborców oraz Koleżanki i Kolegów z Klubu".

Kukiz mówił też, że odejście Kuleszy nie ma znaczenia dla funkcjonowania klubu (tymczasem rozmówcy wpolityce.pl twierdzą, że był to dla Kukiza cios). Do nowej publikacji wpolityce.pl lider Kukiz'15 jeszcze się nie odniósł. W internecie zapowiedział za to likwidację swojego konta na Twitterze.

O tarciach w Kukiz'15 pisał pod koniec marca dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek.