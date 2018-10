Kukiz tłumaczy wulgarne wpisy "utratą kontroli". Kolega z klubu: To powinny sprawdzić służby

chi-neng godzinę temu Oceniono 20 razy 18

"utracił kontrolę nad kontem na Twitterze"

-----

Wg mnie, zakrawa to raczej na to, że on utracił kontrolę nad swoim życiem a nie nad kontem, z chwilą gdy wystartował dla hućpy do wyborów prezydenckich.



Ta utrata kontroli ma swoje bardzo konkretne podłoże, i leży, w ‘używkach /zażywkach’ z dawien dawna...

Żadne usunięcie konta nie zmieni stanu rzeczy, czyli nie zmieni tego kim był, jest i będzie Kukiz.:).