To musiała być albo bardzo ciężka, albo bardzo wesoła noc dla Pawła Kukiza. Poseł i szef ruchu Kukiz'15 udzielał się na Twitterze w wątku dotyczącym Jakuba Kuleszy, byłego już rzecznika jego klubu, który wczoraj opuścił szeregi ugrupowania.

Marek Jakubiak o Kuleszy: Synek sejmowy

Najpierw do sprawy odniósł się Marek Jakubiak: "Dziś z klubu Kukiz'15 wystąpił Jakub Kulesza, to drugi po Adamie Andruszkiewiczu mój synek sejmowy, który podjął taką decyzję. Widać nie nadają się na wegetację. Mam nadzieję, że o nich jeszcze usłyszymy. Całym sercem życzę Wam Panowie jak najlepiej, niech Wam się darzy" - napisał poseł Kukiz'15.

Odpowiedzieć na to postanowił właśnie szef jego klubu. Na początku było spokojnie, choć uszczypliwie. Kukiz namawiał Jakubiaka, by ten również odszedł z ugrupowania: "Marek! Idź za nimi, skoro im dobrze życzysz! Masz browary i układy w wojsku. Całe 30 tysięcy na kampanię w Warszawie wydałeś (czyli dwa razy mniej niż ja na ciebie w parlamentarnych). Powodzenia i Czuwaj, Żołnierzu Kuleszy i Andruszkiewicza" - czytamy we wpisie Kukiza.

Paweł Kukiz: Wilk w ektazie, łajany przez Jakubiaka w kadzi

Dziwnie się robi przy następnym wpisie, w którym polityk odnosi się do słów Jakubiaka o "synku sejmowym": "Synek, znaczy jednego masz z Kornelem a drugiego z Korwinem. Pytanie - ty rodzisz, czy zapładniasz te piękne istoty" - napisał poseł.

Na tym jednak nie koniec, bo Kukiz następnie włączył się do innej dyskusji, dotyczącej współpracy pomiędzy posłami Jackiem Wilkiem (wszedł do Sejmu z list Kukiz'15, obecnie jest w partii Wolność), a Markiem Jakubiakiem. Wilk skomplementował Jakubiaka, pisząc między innymi, że "MJ [Marek Jakubiak - red.] to facet o niezłym temperamencie" oraz "świetny mówca i twardo chodzący po ziemi polityk".Co na to Kukiz? "I taki bacik po pupci.... :-) Widzę to! Wilk w ekstazie (w pończochach) , łajany przez Jakubiaka w kadzi a obok masturbujący się Korwin przy odbycie Kornela :-) Kto będzie najładniejszy - dostaje wodociągi w Radomiu" (pisownia poprawiona).

Odejście Kuleszy z Kukiz'15. "Zdrada"

Przypomnijmy, że w piątek Jakub Kulesza - dotychczasowy rzecznik klubu poselskiego Kukiz'15 - ogłosił na konferencji prasowej w Sejmie, że przechodzi do partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego. Najważniejszym powodem decyzji była "niemożność współpracy" z wiceprzewodniczącym ruchu Dariuszem Pitasiem. - Szkoda go jako człowieka, jako młodego człowieka, który mógł w jakiś sposób przysłużyć się Polsce, a który sam siebie skazał na niebyt - tak o odejściu Kuleszy mówi w rozmowie z Onetem Kukiz. Jednak na Facebooku szef ugrupowania zmienił ton i ten transfer nazwał zdradą :"Informuję z żalem, że dziś odszedł od nas (znaczy z Klubu K'15) poseł Kulesza Jakub, ur. 12 listopada 1990 w Lublinie....W zamian za wiceprezesa u Korwina w partii "Wolność" sprzedał swoich Wyborców oraz Koleżanki i Kolegów z Klubu. Amen" - czytamy w jego wpisie.