Senat przeciwko Dudzińskiej. Senator PiS: Kierownictwo cofnęło rekomendację

W Senacie nad udzieleniem zgody na powołanie Agnieszki Marii Dudzińskiej na Rzecznika Praw Dziecka głosowało 73 senatorów. Za tą kandydaturą zagłosował zaledwie jeden senator, pięciu się wstrzymało, a aż 67 sprzeciwiło się.

To oznacza, że... znów Sejm będzie musiał wybrać nowego kandydata. To spore zaskoczenie, ponieważ w Senacie większość ma Prawo i Sprawiedliwość, a dopiero co w Sejmie głosami PiS zwyciężyła właśnie Dudzińska.

Skąd jednak taka zmiana, zwłaszcza że Sejm poparł kandydaturę Dudzińskiej?

- Została wycofana rekomendacja dla pani Dudzińskiej ze strony kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości i stąd takie głosowanie w Senacie. Nie podano szczegółów, powodów - mówi Gazeta.pl senator Aleksander Bobko z PiS.

Jak dodaje senator, przysłuchiwał się wypowiedziom dr Dudzińskiej, gdy odpowiadała w czwartek na pytania w Senacie, i "nie widział powodów merytorycznych, by głosować przeciw".

Dudzińska: Proszę o nieskładanie kondolencji

Dudzińska już wcześniej była wysuwana przez PiS na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, ale nie uzyskała wymaganej większości głosów w Sejmie. W rozmowie z Wyborcza.pl Dudzińska kategorycznie wykluczyła, że wystartuje na RPD po raz trzeci. - Nie. Po raz trzeci nie wyrażę zgody na kandydowanie - oznajmiła. Cytowana przez Radio Zet powiedziała, że to stanowisko polityczne. Napisała też na Twitterze:

Agnieszka Dudzińska jest z wykształcenia socjologiem. Angażuje się we wspieranie osób z niepełnosprawnościami. W latach 2013-2014 była wiceprezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.