Patryk Jaki o porażce: "Więcej głosów niż się spodziewałem". Mówi też o przyczynie przegranej

mer-llink godzinę temu

PAn JAki może sobie snuć plany związne z wiceministerstwem sprawiedliwości, ale to mrzonki. PiS juz dawno postanowiło, że wywala pana Jakiego z wiceministerstwa za skandla z "ustawa IPN". I że jak sobie wywalczy stołek w Warszawie, to go poprą. Nie wywalczył, więc i tak z wiceministerstwa go posuną. A najbardziej pan JAki boleje, że iz wiceministerskiej limuzyny... No trudno, panie Jaki.

A przegrął Pan w Warszawie nie dlatego, ze Pana sztab błędnie ocenił ogólnokrajowe emocje vs. lokalne. Pan nigdzie nie jest wybieralny, bo krętaczy, kłamców, napuszczaczy, macherów, koniunkturalistów i hołyszy nie powinno sie na żadne stanowiska wybierać. Z wyjątkiem PiSu, ale to wewnętrzna choroba PiSu i nad nią opusćmy zaśłonę.