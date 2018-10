WP: Spot PiS o uchodźcach autorstwa byłych właścicieli Solvere. Teraz pracują w KPRM

Prawo i Sprawiedliwość na kilka dni przed wyborami samorządowymi opublikowało spot, w którym pokazywało Polskę w 2020 r., kiedy to "agresja i napaści seksualne" ze strony imigrantów miałyby być codziennością. PiS ostrzegał w ten sposób przed głosowaniem na samorządowców z PO, którzy mieliby doprowadzić do takiej sytuacji poprzez przyjmowanie obcokrajowców z terenów objętych wojną.

Materiał wywołał falę krytyki na Twitterze. Również po stronie prawicy. Zdaniem komentatorów spot mógł być jedną z przyczyn wyborczej porażki w Warszawie Patryka Jakiego.

Jak podaje "Wirtualna Polska", za przygotowanie spotu mieli być odpowiedzialni Anna Plakwicz i Piotr Matczuk. Oboje pracują w Kancelarii Premiera (wrócili do KPRM w marcu po kilkumiesięcznej przerwie), do ich obowiązków należy m.in. komunikacja i kontakty z mediami.

Rzeczniczka KPRM Joanna Kopcińska w rozmowie z Gazeta.pl stwierdziła, że nie zna szczegółów dotyczących produkcji spotu. Odesłała nas do europosła PiS Tomasza Poręby, który był odpowiedzialny za kampanię do wyborów samorządowych. Wysłaliśmy do posła pytanie, czekamy na odpowiedź. Próbujemy także uzyskać komentarz od rzeczniczki PiS Beaty Mazurek.

Plakwicz i Matczuk za pośrednictwem założonej przez siebie spółki Solvere byli w 2017 r. współtwórcami kampanii "Sprawiedliwe sądy", organizowanej przez Polską Fundację Narodową.

"Według naszych informacji, zarówno Plakwicz, jak i Matczuk mogą w najbliższych dniach stracić swoje stanowiska. W partii rozważana jest opcja, by - po jakimś czasie - znowu reaktywowali firmę Solvere, bądź założyli spółkę pod innym szyldem" - czytamy w "Wirtualnej Polsce".

Kontrowersje wokół spółki Solvere

Jak wynika z KRS, spółka Solvere została wpisana do rejestru przedsiębiorców 16 maja 2017 r. Tymczasem Matczuk i Plakwicz do 22 maja formalnie pracowali w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Stąd pojawiło się podejrzenie, że byli współpracownicy Beaty Szydło mogli złamać przepisy ustawy antykorupcyjnej lub ustawy o służbie cywilnej.

W styczniu okazało się, że zdaniem CBA współtwórcy kampanii "Sprawiedliwe sądy" złamali ustawę antykorupcyjną - podawała "Rzeczpospolita". Chodziło o zakaz posiadania powyżej 10 proc. udziałów w spółkach prawa handlowego przez urzędników. Matczuk i Plakwicz mieli jednak zgodę na pracę w okresie wypowiedzenia.

Poza tym prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa. Prokuratorzy ustalili, że Plakwicz i Matczuk wpisali w swoje oświadczenia posiadanie udziałów w Solvere, więc nie popełnili przestępstwa zatajenia majątku.