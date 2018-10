Kolizja kolumny rządowej w Imielinie. Beata Szydło: Drobna stłuczka. Uważajcie na drogach

marymania 19 minut temu Oceniono 7 razy 3

Co ta krowa robiła w drodze do domu W CZWARTEK o GODZ. 13.00?????

Weekendzik się krowie jakoś wcześniej zaczął? Bo reszta suwerena ma jeszcze półtora dnia pracy przed sobą.

Co za krowi ryj w korycie bez wstydu!