Wyniki wyborów samorządowych. Dane PKW: Rekordowo niski odsetek nieważnych głosów

otopolskiepieklo pół godziny temu

nie wydaje mi się, by akurat książeczka powodowała oddanie głosu nieważnego, bo tu nic się nie zmieniło



owszem parę książeczek się rozpadło, co mogło powodować, ze głos był nieważny



ale spadek to zapewne efekt tego, że byle jaki bazgroł w ramach kratki jest obecnie uznawany - i chyba utrzymano wykładnię, ze jesli sa dwa bazgroły w 2 róznych kratkach, byle na tej samej liscie, to głos jest także ważny



że to może oznaczac fałszerstwa, to inna sprawa