Nie żyje Adam Zien, nowo wybrany radny gminy Kobiór. Zmarł 2 dni po wygranych wyborach

Adam Zien nie żyje - miał 49 lat. Dwa dni po wygranych wyborach samorządowych, zmarł nowo wybrany radny do Rady Gminy Kobiór.

Nie żyje radny elekt Adam Zien - kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Społeczny Komitet, który uzyskał mandat do Rady Gminy Kobiór (woj. śląskie).



Zmarł Adam Zien, radny elekt Rady Gminy Kobiór

Adam Zien zmarł 23 października, dzień po wygranych dla niego wyborach.



