Tadeusz Rydzyk (ŁUKASZ GIZA)

Tęczowy Piątek już w tym tygodniu. A akcję skrytykował dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk. "To jest to zniszczenie młodego człowieka. To jest zniszczenie ducha" - pisze.

REKLAMA

Ojciec Tadeusz Rydzyk opublikował komunikat w sprawie Tęczowego Piątku, który odbędzie się w 211 szkołach w całej Polsce 26 października. "Właśnie tu widzimy atak na ducha narodu. Najbliższy piątek ma być piątkiem tzw. 'tęczowym' w szkołach i chyba nie tylko w szkołach" - czytamy na stronie Radia Maryja. Grupy, fundacje, organizacje pozarządowe mają być w 211 szkołach i indoktrynować dzieci. Idą przez panseksualizm, przez gender. To jest to zniszczenie młodego człowieka. To jest zniszczenie ducha. Każdy młody człowiek, każde dziecko jest ciekawe tych spraw, biologii, która jest wyznaczona przez Pana Boga po to, żeby przekazywać życie, uczestniczyć w akcie stwórczym Boga. - pisze dyrektor Radia Maryja i TV Trwam. Tęczowy Piątek. Tadeusz Rydzyk: Jestem zszokowany. Po prostu brak słów "Ja jestem tym (gender - red. RM) zszokowany. Po prostu brak słów" - podkreśla Rydzyk. "Pytam się: gdzie my jesteśmy? Setna rocznica odzyskania niepodległości i ma być 'tęczowa' nie 'biało-czerwona'. Dlaczego nie biało-czerwona? W jakim duchu wychowuje się dzieci i młodzież?" - pyta. I dodaje, że wszystko w 40. rocznicę wyboru Jana Pawła II na papieża, "największego z rodu Słowian, z rodu Polaków, wielkiego świętego". "Nie dajmy zniszczyć dzieci i młodzieży" - apeluje duchowny. Tadeusz Rydzyk o Tęczowym Piątku: Rewolucja neomarksistowska idzie przez świat To jest rewolucja neomarksistowska, ona idzie przez świat. Czy Polska też się będzie temu poddawała? Pytam: gdzie jest Ministerstwo Edukacji? Gdzie jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego? Biało-czerwona czy tęczowa? Tylko gospodarka czy też duch narodu? Jaki duch? - zapytuje Rydzyk. Tęczowy Piątek w polskich szkołach odbędzie się już w najbliższy piątek 26 października. To międzynarodowa akcja, w kraju koordynowana przez Kampanię Przeciw Homofobii, która ma sprawić, by "młode lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, queer i interpłciowe poczuły, że w szkole jest miejsce też dla nich". Nastolatkowie LGBT o życiu w Polsce: "Homofobia to ból, przemoc psychiczna, nienawiść"

Sprawdź, czy na pewno znasz Polskę od A do Z! 1/22 A - Czyją córką była Jadwiga Andegaweńska, król Polski? Karola I Roberta Ludwika Węgierskiego Zygmunta Luksemburskiego