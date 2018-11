Wybory samorządowe 2018. Gdzie odbędzie się II tura wyborów?

arnoszt1957 godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Trzeba już myśleć o wyborach parlamentarnych. Szansą na odsunięcie PiSu od władzy jest stworzenie koalicji wszystkich partii. I na bok trzeba odstawić różnice w poglądach Zandberga i Nowackiej czy Petru i Schetyny. Trzeba stworzyć koalicje nazwana wprost Koalicją Antypisowską z jednym podstawowym celem : pozbawienia PiSu władzy. By ludzi przekonać trzeba jednak kilka podstawowych założeń :

1/ żaden z polityków nie wejdzie do rządu, rząd będzie tworzony z bezpartyjnych fachowców.

2/ nie będzie walki o stołki w sejmie i w senacie. Dostaną je młodzi posłowie, którzy w sejmie czy w senacie są po raz pierwszy.

3/ zniesienie immunitetu poselskiego

4/ zniesienie dotacji budżetowych dla partii politycznych

5/ postawienie przed Trybunałem Stanu wszystkich winnych łamania Konstytucji

6/ żadnych barw partyjnych w kampanii wyborczej, jedynym logo to Antypis

7/ kandydaci to ludzie z autentycznym autorytetem, możliwie jak najmniej polityków, najlepiej wcale ( PO powinna pozbyć się Schetyny jak PiS pozbył się Macierewicza)

8/ postawienie przed sądami tych którzy dla prywatnych celów korzystali z publicznych pieniędzy, albo szkalowali fałszywie przeciwników politycznych,

Resztę się wypracuje,