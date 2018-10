Jacek Kurski "zdenerwowany" po wizycie na Nowogrodzkiej. Komentuje plotki o swoim odwołaniu

polakadam godzinę temu Oceniono 23 razy 23

W samym PiS za gorszy od oczekiwanego wynik obwinia się prezesa TVP Jacka Kurskiego. - To on odpowiada za uruchomienie antypisowskich emocji. To on zmobilizował negatywny elektorat PiS. Z buta potraktował wielkie miasta, ale i ludzi z tych mniejszych. Ta wulgarna ludowość przekazu, promocja obciachu w kulturze, jak Zenek Martyniuk i sam Kurski śpiewający "Oczy zielone". Ta paździerzowa TVP Info z nachalnym komentarzem, tandetną propagandą i udawaniem niezależnego dziennikarstwa - ocenia w rozmowie z "GW" jeden z polityków PiS z południa Polski. Dodaje, że "to wszystko sprawiło, że znowu głosowanie na PiS stało się publicznym obciachem".

