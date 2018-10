PKW w nocy podała ostateczne wyniki wyborów samorządowych

kaczorbe pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

to ma być świetna frekwencja??? świetna by była gdyby wyniosła min 90%.....a tak fani pizdzielców świętują w sejmikach.....Boże dlaczego ten naród w większości jest tak głupi .... dlaczego historia niczego nas nie nauczyła.....dlaczego skazujemy swoje potomstwo na życie w chorym kraju gdzie pełnię władzy obejmują chorzy z nienawiści ludzie którzy nie znają granic i doprowadzą ten kraj do katastrofy......może po prostu lubicie mieć pętlę na szyi i marzycie o piekle