Wybory samorządowe 2018. Sondaż IBRiS: Małgorzata Wassermann nie ma co liczyć na wygraną w Krakowie

pysio62 2 godziny temu Oceniono 21 razy 19

Majchrowski to moze nie jest jakis idealny kandydat, ale bez porownania lepszy niz Wassermann, marionetka Kaczynskiego, ktora poza tym nie ma jakichkolwiek kompetencji czy doswiadczenia zebyv sprawowac taka funkcje. Nalezy pojsc masowo na wybory, i nawet jak niektorzy zrobia to z niechecia, to trzeba zaglosowac na Majchrowskiego.