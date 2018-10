Duda krytykował UE za żarówki. Tusk: Nie dołączę do szyderstw i chóru złośliwców

bihepi godzinę temu Oceniono 13 razy 11

"...Nie dołączę się do złośliwości i szyderstw pod adresem polskiego prezydenta..."

Słusznie.

Kopanie leżącego nie jest sportem dla normalnych ludzi.

To jest zajęcie odpowiednie raczej dla PISiaczków.

W roli piłki chętnie użyją niepełnosprawnych, imigrantów, albo Obywatelek RP, wobec których można "wyrazić niezadowolenie" przy pomocy kopniaków.

Zaprawdę.....

Nawet tysiąc "szyderstw i złośliwości" nie sprawi, że Dudyń zacznie się zachowywać, jak mąż stanu.

On już postanowił, że będzie popychadłem karzełka, aż do ostatniego dnia kadencji.