Liczba senatorów może się zwiększyć. Karczewski: Rozpoczynamy prace nad zmianą konstytucji

"Dodatkowi dwaj senatorowie mieliby być przedstawicielami Polonii"



Że co?!



Jak Polonia chce decydować o tym, co się dzieje w Polsce, to niech wraca i tu mieszka.



A poza tym, pani Karczewski, jak chcecie zmienić Konstytucję? Ustawą, którą napisze Jaki?…



Konstytucję można zmienić tylko w jeden sposób: przegłosowując zmiany w parlamencie, tak zwaną większością konstytucyjną (co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów) - a tyle PiS nie ma nawet razem z Kukizem. Więc o czym my w ogóle mówimy?