Wyniki wyborów. Trzaskowski z rekordem. Jaki przegrał, ale był najlepszym kandydatem PiS od 2006 r.

agnrodis godzinę temu Oceniono 7 razy 5

PiS w Warszawioe zastosowal strategie smolenska i przegral z kretesem. Sluchajac sie Kremla, Macierewicz gral na podsycaniu nienawisci do Rosji (na to nabrali sie wyznawcy religii smolenskiej) i obiecywal zburzenie Palacu Kultury i Nauki. Ale Warszawiacy sa pragmatyczni i nie kueruja sie nienawiscia. Przyzwyczailismy sie do Palacu, jest uzyteczny, a do tego zostal zbudowany z POLSKIEGO piaskowca. Plany i robotnicy byli z ZSRR, ale materialy polskie.... taki to prezent dal nam Stalin. NIKT NAM NIE ZBURZY TERAZ PKiN!!!