Budka o prezydent Łodzi: Wolałbym, że Andrzej Duda nie ułaskawiał Hanny Zdanowskiej

Sprawa Zdanowskiej to jest sprawa polityczna, wyrok w SA w Gorzowie zapadl stosunkiem glosow 2:1, przewodniczacy chcial uniewinnienia, zadecydowal glos sedziego delegowanego przez Ziobro. W sprawie Zdanowskiej nikt nic nie stracil, nikt nie mial zadnych pretensji, kredyt byl splacony, bank byl zadowolony, nawet czysto prawnie ten wyrok jest bardzo mocno watpliwy, w przyszlosci, jak SN utrzyma swoja niezaleznosc, to Zdanowska moze zostac uniewinnona przy ewentualnej kasacji. Co do sprawowania funkcji to sprawa na pierwszy rzut oka wydaje sie skomplikowana, a przepisy sprzeczne, ale to tylko tak sie wydaje. W prawie obowiazuje zasada, ze przepisy szczegolne maja z zalozenia pierwszenstwo przed przepisami generalnymi, a to znaczy, ze Zdanowska ma prawo byc prezydentem Lodzi, i wygrala te wybory bez zadnego problemu, otrzymala ponad 70% glosow.



Duda to niech sobie "ulaskawia", zreszta najprawdopodobniej niezgodnie z obowiazujaca Konstytucja i obowiazujacymi zasadami prawa, swoich PIS-owskich kryminalistow, Kaminskiego i Wasika.