Wolne 12 listopada. Sejm ekspresowo przyjął projekt ustawy. Opozycja: Święto plus

Gratuluję rządzącym. Ten pomysł popierają chyba tylko zatwardziali wyznawcy PiS. Dla mnie jako pracownika to bez sensu bo na 2 tygodnie przed i tak mam inne plany i nie będę teraz ich rozciągał na "długi weekend". Dla pracodawców to w ogóle dramat, bo trzeba zmieniać plany produkcyjne, logistyczne itp (bo to, że PiS myśli z dnia na dzień nie znaczy, że firmy nie planują produkcji ze znacznie większym wyprzedzeniem). Dla marketów (głównie zagranicznych przypominam) to super prezent, bo nie dość, że będą otwarte to dużo suwerena się do nich uda, bo skoro i tak nie zdąży zaplanować jakiegoś wyjazdu to coś z tym dniem trzeba będzie zrobić. Oczywiście pracownicy supermarketów będą tu nieco innego zdania. Generalnie: bezsensowna decyzja. Brak jakiegokolwiek racjonalnego powodu. Jak ktoś chce podniośle świętować 100 lecie niepodległości to i tak zaplanował 10 i 11 listopada na świętowanie.