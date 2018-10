Borys Budka dla Gazeta.pl: Prezydent swoimi wypowiedziami udowadnia, że urząd go przerasta

Gościem porannej rozmowy Łukasza Kijka w Gazeta.pl był poseł PO i były minister sprawiedliwości Borys Budka. Skomentował m.in. słowa Andrzeja Dudy, który krytykował Unię Europejską za to, że zakazuje sprzedaży zwykłych żarówek.

- Im więcej prezydent mówi za granicą, tym bardziej udowadnia, że urząd go przerasta - ocenił Borys Budka w porannej rozmowie w Gazeta.pl.

Borys Budka o 12 listopada: To kolejny populizm

Borys Budka poinformował również, że wstrzymał się od głosu podczas głosowania nad dniem wolnym od pracy 12 listopada. - To jest kolejny populizm. Nie poparliśmy tego rozwiązania: mówimy jasno, to nie o to chodzi, żeby robić taki cyrk, chodzi o to, żeby być wspólnotą - ocenił. Według Budki "to pomysł chybiony".

