Wybory samorządowe 2018. Gibała: Rządy Wassermann oznaczałyby oddanie Krakowa w ręce Kaczyńskiego

We wtorek 23 października Łukasz Gibała zorganizował konferencję prasową, na której podsumował swoją kampanię wyborczą. Przypomnijmy, że cząstkowe wyniki wyborów pokazują, że Łukasz Gibała zajął trzecie miejsce w wyborach na prezydenta Krakowa, uzyskując ok. 17,5 proc. głosów.

Łukasz Gibała odda pusty głos w II turze. "Zarówno rządy Majchrowskiego, jak i Wassermann będą złe dla Krakowa"

Gibała ocenił, że jego wynik jest dobry, jak na panującą w Polsce polaryzację polityczną. Na swoim Facebooku podziękował także tym, którzy zdecydowali się na niego zagłosować.

Zapytany o to, na kogo będzie głosował podczas II tury wyborów, odpowiedział, że odda pusty głos. Czy będzie namawiał swoich wyborców do tego, aby wybrali któregoś z wciąż walczących kandydatów? Gibała powiedział, że jego wyborcy podejmą samodzielną decyzję, ponieważ on nie wskaże żadnego faworyta.

- Żadna z opcji, czy Małgorzata Wassermann, czy Jacek Majchrowski, nie mogą liczyć na mój głos, ani na apel do wyborców wskazujących ich jako właściwych kandydatów. Uważam, że zarówno dalsze rządy Jacka Majchrowskiego, jak i zwycięstwo Małgorzaty Wassermann będą bardzo złe dla Krakowa. Moi wyborcy w II turze będą musieli podjąć samodzielną decyzję, co zrobić przy urnach - powiedział Łukasz Gibała.

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Łukasz Gibała o kordonie sanitarnym

Rozwijając temat pustego głosu, Łukasz Gibała podkreślił, że otacza tzw. kordonem sanitarnym zarówno Małgorzatę Wassermann i PiS, jak i urzędującego prezydenta Krakowa. Przypomnijmy, że we wrześniu podczas kampanii wyborczej Łukasz Gibała wezwał Jacka Majchrowskiego do podpisania deklaracji mówiącej o tym, że obaj kandydaci nie będą współpracować w Krakowie z Prawem i Sprawiedliwością. Jacek Majchrowski odpowiedział na wyzwanie krytyką.

"Łukasz Gibała pokazał, że kompletnie nie rozumie czym jest samorząd i myli mu się on z polityką partyjną. Wszyscy radni są przedstawicielami mieszkańców" - napisał prezydent Krakowa na Facebooku.

Kraków. Wybory samorządowe 2018. Gibała: Wassermann jest osobą niesamodzielną a Majchrowski jest politykiem wypalonym

Podczas rozmowy z dziennikarzami, Gibała podkreślił także, że wygrana Małgorzaty Wassermann będzie jego zdaniem równoznaczna z oddaniem Krakowa prezesowi Prawa i Sprawiedliwości.

- Rządy Małgorzaty Wassermann oznaczałyby oddanie Krakowa w ręce Jarosława Kaczyńskiego. W mojej opinii Wassermann jest osobą niesamodzielną i nie ma pojęcia o kwestiach miejskich. Dalsze rządy Majchrowskiego oznaczają, że w Krakowie będzie nadal Republika Deweloperów. Jacek Majchrowski jest politykiem wypalonym i w mojej opinii z kadencji na kadencję rządzi coraz słabiej - dodał Łukasz Gibała.