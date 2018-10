Kiedy wyniki wyborów 2018? PKW: Operujemy raczej godzinami niż dniami

Dużą konferencję Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego zapowiedziano na godzinę 15.00. Nadal nie wiadomo, czego może dotyczyć konferencja. Szanse na to, że poznamy finalne, oficjalne wyniki wyborów są jednak niewielkie.

Wyniki wyborów 2018. Konferencja PKW - godzina 15:00 we wtorek 23 października

Szef PKW Wojciech Hermeliński przedstawił statystki dot. spływania protokołów z obwodowych komisji wyborczych. Zatwierdzono 117 182 z 117 810 oczekiwanych protokołów. - To 99,47 proc. potwierdzonych protokołów. Brakuje dosłownie ułamka - powiedział Hermeliński. Komisarz Wyborczy zatwierdził 60 proc. protokołów.

Wygenerowano 98,99 proc. protokołów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Wygenerowano też 98,63 proc. protokołów w wyborach do rad gmin. Nie zatwierdzono jeszcze większości protokołów do rad dzielnic.



Jak państwo widzą, wszystko zbliża się ku szczęśliwemu końcowi - powiedział szef PKW Wojciech Hermeliński. Stwierdził, że nie jest w stanie podać, kiedy zostaną ogłoszone ostateczne wyniki, ale "operujemy raczej godzinami niż dniami".

Przewodniczący PKW poinformował, że komisja poda wyniki kiedy tylko będzie mogła, nawet w nocy.

PKW podała tu już oficjalne wyniki do sejmików wojewódzkich - godzina 13.30 we wtorek 23 października

Liczenie głosów wciąż trwa, jednak PKW przedstawiła już wyniki wyborów do kilku sejmików wojewódzkich. Wiemy już, że w województwach podkarpackim i podlaskim większość mandatów uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, z kolei w województwie lubuskim i opolskim najwięcej mandatów zdobyli kandydaci Koalicji Obywatelskiej.

Wybory samorządowe 2018. PKW ustaliła wyniki w połowie gmin - poniedziałek 22 października

W poniedziałkowe popołudnie PKW ogłosiła także, że ustalono już wyniki z ponad połowy gmin w Polsce. Policzono głosy w wyborach prezydentów miast, burmistrzów i wójtów w 1765 gminach oraz miastach, a także wyborów radnych do 1745 rad gmin i 17 rad powiatów.

Podczas ostatniej konferencji Państwowej Komisji Wyborczej dowiedzieliśmy się także, że frekwencja podczas tegorocznego głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast frekwencja wyniosła 54,06 proc, w wyborach do rad gmin - 54,27 proc, natomiast w wyborach do sejmików województw frekwencja wyniosła 53,59 proc.

Kiedy wyniki wyborów samorządowych? PKW tuż przed wyborami: wtorek, środa

Po tym, jak partia rządząca znowelizowała Kodeks wyborczy, dla Państwowej Komisji Wyborczej stało się jasne, że liczenie głosów może zająć więcej czasu, niż miało to miejsce np. w 2014 roku. Jedną z przyczyn wydłużonego czasu liczenia głosów jest fakt, że w wyniku nowelizacji okręgowe komisje wyborcze zostały podzielone na dwa zespoły - jeden z nich zajmował się przeprowadzaniem wyborów, natomiast drugi - liczeniem głosów. Tę sprawę skomentował Wojciech Hermeliński, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

- Liczyliśmy pierwotnie, przed styczniowymi zmianami Kodeksu wyborczego, że być może uda się nam już w poniedziałek po południu, wieczorem podać wyniki. To raczej można wykluczyć. Wtorek, środa... Nie chce mówić, że czwartek, bo to może za daleko bym poszedł, ale uprzedzamy, że to jednak trochę potrwa. Im będzie szybciej, tym większa niespodzianka - powiedział Wojciech Hermeliński, który był "Gościem Wiadomości".