PiS przegrywa wszystko w Pucku. PKW ma oficjalne wyniki. "Kiedyś za taką przegraną na Sybir i kulka w łeb"

A niby dlaczego miała by być agitacja w kościołach? To że w przypadku PiSu powoli staje to normą, to nie zmienia faktu, że to patologia. Kościół ma być apolityczny i nie mieszać się do tych spraw. W Polsce niestety już od dawna tak nie jest. A potem dziwią się, że ludzie się od nich odwracają.