Strajk PLL LOT. Mateusz Morawiecki interesuje się sytuacją. "Czuje na sobie odpowiedzialność za cały obszar"

Black Swan 2 godziny temu

nie wiem czy wiecie ale większość podniebnych pracowników LOT pracuje na kontraktach... Ich kontrakty wyglądają np. tak, że jak polecą gdzieś na koniec świata i tam popsuje im się samolot to LOT załatwia takim kontraktowcom tylko hotel na czas naprawy samolotu ale już wyżywienie w tym czasie muszą sobie zapewnić we własnym zakresie... Słyszałem o jakieś stewardesie która poleciała do Kijowa i została tam na noc bo następnego dnia miała wracać z inną załogą ale ten lot odwołano i siedziała w Kijowie 3 dni o suchym pysku bo nie miała przy sobie kasy …

LOT kontraktowcom nie wypłaca żadnych diet a płaci im tylko i wyłącznie za pracę podczas lotu... Za przygotowanie samolotu do lotu już nie... jak np. siedzą w samolocie, który nie może wystartować z niezależnych od załogi przyczyn (zła pogoda albo awaria) to siedzą w tym samolocie kompletnie za friko bo takie umowy zawarł z nimi państwowy LOT... Traktujemy tych pracowników gorzej niż ongiś Jankesi traktowali swoich murzynów bo oni przynajmniej ich karmili a my kontraktowców nie karmimy...



Czyżbyś uważał banksterze, że już choćby te kontrakty nie są warte tego by kopnąć obecny zarząd LOT na zbity pysk?

Wiem, ze to twoi kumple od Andersena więc z powodów lojalnościowych może ci być głupio to zrobić ale Polska to nie jest wasz banksterski folwark w którym możecie sobie robić co chcecie więc albo ty kopniesz w dupę swoich kumpli albo ja za rok kopnę ciebie (i przy okazji wszystkich twoich andersowych kumpli...)