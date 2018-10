Wyniki wyborów. Kto bierze sejmiki? Tu PKW podała oficjalne dane [AKTUALIZUJEMY]

PKW oficjalne wyniki wyborów 2018 - godzina 13.30 we wtorek

Znamy już układ sił w 4 sejmikach. Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej właśnie pojawiły się informacje dla dwóch województw: podkarpackiego i lubuskiego. Na Podkarpaciu PiS gromi oponentów: będzie mieć 25 radnych, gdy Koalicja Obywatelska zaledwie 5, a PSL trzech.

Z kolei w województwie lubuskim wygrywa KO, jednak wprowadza do sejmiku tylko 11 radnych. PiS zdobyło 9 mandatów, PSL i Bezpartyjni Samorządowcy po 4, a SLD - dwa. W tej sytuacji nawet koalicja KO-PSL to zbyt mało, aby sprawować rządy. Potrzebny będzie jeszcze jeden głos.

Wyniki wyborów 2018 - godzina 12.50 we wtorek

Pojawiają się dane dla województw opolskiego i podlaskiego. Na Podlasiu samodzielnie rządzić będzie Prawo i Sprawiedliwość, które wprowadziło do sejmiku 16 radnych, 9 - Koalicja Obywatelska, a 5 - PSL.

Z kolei na Opolszczyźnie wygrała Koalicja Obywatelska, jednak wprowadza do sejmiku zaledwie 13 radnych - to za mało, by samodzielnie rządzić. 10 radnych ma PiS, 5 - Mniejszość Niemiecka, a 2 - PSL.

Dziennikarze prześcigają się w doniesieniach, podawaniu cząstkowych wyników i na ich bazie budują już układ sił - jednak wciąż są to niepotwierdzone przez PKW informacje.

W samym PiS we wtorek rano padały deklaracje, że poza Podlasiem partia będzie miała samodzielną większość w sejmikach m.in. w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu i Świętokrzyskiem.

W świetle tych doniesień wygląda na to, że o ile duże miasta PiS przegrało, tak kilka sejmików może odbić z rąk dotychczas rządzących koalicji PO-PSL.

