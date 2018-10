Wybory samorządowe 2018. Robert Biedroń będzie radnym Słupska. "Przełamaliśmy duopol wielkich partii"

siwywaldi 3 godziny temu Oceniono 17 razy 7

Byłem sceptyczny co do Biedronia i jego taniego populizmu, dlatego czekałem na wynik obecnych wyborów.

A te pokazały, że jednak mieszkańcy Słupska go poparli, dając możliwość kontynuacji kadencji jego ugrupowaniu i nowej pani burmistrz. Więc zwijam uszy po sobie i życzę im dalszych sukcesów :-)