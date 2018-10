Oficjalne wyniki wyborów 2018 Poznań. Jacek Jaśkowiak zdobył 55,99 proc. Dla kogo Rada Miasta?

Państwowa Komisja Wyborcza policzyła już wszystkie głosy w Poznaniu. Wiemy, kto został nowym prezydentem i kto będzie z nim współpracował, zasiadając w Radzie miasta. Głową miasta pozostanie Jacek Jaśkowiak.

Kolejna kadencja urzędującego prezydenta. Jacek Jaśkowiak wygrał wybory w Poznaniu

Jak się okazało, urzędujący prezydent Poznania cieszy się dużym zaufaniem ze strony mieszkańców swojego miasta, dzięki czemu pozostawił daleko w tyle wszystkich swoich konkurentów. Jacek Jaśkowiak otrzymał 55,99 proc. głosów, dzięki czemu zwyciężył w I turze wyborów. Jego główny konkurent, czyli Tadeusz Zysk popierany przez Prawo i Sprawiedliwość otrzymał 21,31 proc. głosów.

Jak pokazują wyniki, tylko Jacek Jaśkowiak i Tadeusz Zysk mieli szansę na to, aby spotkać się w II turze wyborów. Oto wyniki wszystkich kandydatów, którzy chcieli zostać prezydentem Poznania:

JAŚKOWIAK Jacek - KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - 55,99 proc. (127 125 głosów)



ZYSK Tadeusz - KW Prawo i Sprawiedliwość - 21,31 proc. (48 374 głosów)

LEWANDOWSKI Tomasz Jacek - KWW Lewica - 7.66 proc. (17 402 głosów)

PUCEK Jarosław - KWW Jarosława Pucka "Dobro Miasta" - 7,45 proc (16 903 głosów)

BONK-HAMMERMEISTER Dorota Magdalena - KWW Społeczna Koalicja "Prawo do Miasta" - 3,51 proc. (7 963 głosów)

HINC Przemysław Jakub - KWW Kukiz'15 - 2,29 proc. (5 209 głosów)

BRATKOWSKI Wojciech - KWW Poznań od Nowa Inicjatywa Społeczna - 1,79 proc. (4 060 głosów)

Wybory samorządowe 2018. Kto zasiądzie w Radzie Miasta Poznania?

PKW przekazała informację na temat oficjalnych wyników do Rady Miasta Poznania. Wynika z nich, że zostanie ona zdominowana przez polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy uzyskali 21 mandatów. Znacznie mniej, bo tylko 9 mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Oprócz dwóch największych komitetów, swoich przedstawicieli do Rady Miasta Poznania wprowadzą także KWW Lewica (2 mandaty) oraz KWW Społeczna Koalicja "Prawo do Miasta" (2 mandaty).