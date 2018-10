acoristis 17 minut temu Oceniono 5 razy 5

Ale pisopatów boli poparcie dla Zdanowskiej, ale boli! A teraz merytorycznie, choć zwolennicy pisu nawet nie wiedzą co znaczy to słowo: Zdanowska jest prezydentem trzecią kadencję i wreszcie jest to pierwszy szef miasta, który coś dla tego miasta robi, a nie tylko dla swojej kariery i przyjemności. I to w mieście widać. Ja sama nigdy na PO nie zagłosuję, ale dla mnie Zdanowska jest dobrym gospodarzem, nie utożsamiam jej z PO (choć pewnie na kogoś z pisu bym jednak nie zagłosowała, bo to straszny obciach). Zarzuty dla Zdanowskiej były z dudy wyciągnięte - nic nikomu nie ukradła, kredyt dawno spłacony, wszyscy Łodzianie wiedzą, że poszukiwania czegokolwiek na Zdanowską trwały długo i były intensywne. Kara grzywny? Wy nigdy żadnej kary grzywny nie mieliście (ja nie miałam, ale mandat RAZ zapłaciłam). A pan Mariusz Kamiński - przestępca ułaskawiony przez Dudę wam nie przeszkadza? To minister w polskim rządzie, a nie prezydent NIE W WASZYM mieście! Jakoś Łodzianie tu na forum nie protestują.

A od Łodzi się ... odpierpapierujcie. To Łódź latami płaciła na odbudowę Warszawy (podobnie jak inne miasta), to Łódź jest od lat drenowana z najlepszych ludzi, bo tylko w Warszawie jest lepsza praca, a jest blisko. To na Śląsk albo Wybrzeże od lat szły pieniądze, by uspokoić górników czy stoczniowców. I tak was teraz boli, że Łódź WRESZCIE staje na nogi po całych latach zaniedbań, celowego niszczenia (pamiętacie jak zniszczono cały przemysł "lekki" w Łodzi - jakoś prządek, tkaczek czy szwaczek nikt w Polsce nie popierał jak walczyły o swoje miejsca pracy). Wara od Łodzi! Wara od Zdanowskiej! Łodzianie ją chcą i będzie w Łodzi rządziła, choćby wszyscy pisopaci z całej Polski mieli biegunkę polityczną. Nawet nie próbujcie z nami zaczynać, bo to będzie początek waszego haniebnego końca! Skończyłam. Dyskusji nie będzie.