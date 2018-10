Oficjalne wyniki wyborów 2018 Szczecin. II tura bez Nitrasa. Zadecydowało niecałe 300 głosów

Państwowa Komisja Wyborcza podała już oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018 w Szczecinie. W II turze, 4 listopada, o głosy będą walczyć Piotr Krzystek oraz Bartłomiej Sochański.

Bezpartyjny Piotr Krzystek (z wynikiem 47,25 proc.) powalczy o reelekcję w drugiej turze z Bartłomiejem Sochańskim z PiS (21,99 proc. poparcia). Kandydat PiS wyprzedził Sławomira Nitrasa (KO) o 0,18 proc. (niecałe 300 głosów). Prezentujemy wyniki, jakie podało PKW odnośnie do wyborów na prezydenta Szczecina:

PKW przekazała informacje na temat oficjalnych wyników do Rady Miasta Szczecina. Wynika z nich, że nikt nie będzie miał bezwzględnej większości. Politycy Koalicji Obywatelskiej uzyskali 13 mandatów, a 10 mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Poza nimi do rady wejdą też startujący z KWW Piotra Krzystka Bezpartyjni - zajmą 8 miejsc.