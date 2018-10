Wyniki wyborów - Kołbaskowo. Radnym zostanie tu Kurd z Syrii. "Za***isty, normalny facet"

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Polickiego (woj. zachodniopomorskie) wskazują, że radnym zostanie Shivan Fate. To startujący z list Koalicji Obywatelskiej Kurd i Syryjczyk, od 19 lat mieszkający w Polsce.

Fate, kandydat KKW Platfoma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska z wynikiem 16,83 proc. zajął pierwsze miejsce w wyborach do rady powiatu z okręgu nr 1.

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Syryjczyk z Koalicji Obywatelskiej radnym

O sukcesie Syryjczyka napisała na Facebooku Anna Rybakiewicz, obecna radna powiatu. "Shivan, ten wynik to nie tylko wygrana twoja i KO, to wygrana Polski tolerancyjnej, otwartej, Polski przyszłości, gdzie o patriotyzmie mówi się w kategoriach obowiązku i pracy, a nie przywilejów. Zasłużyłeś na to jak nikt inny" - zaznaczyła.

Jej zdaniem Fate jest "zwyczajnym ojcem, mężem i obywatelem". "Za***isty, normalny facet" - dodaje.

Wybory samorządowe 2018. Radny z Syrii: Polska ma jeszcze to, czego już nie ma na zachodzie Europy

Shivan Fate jest syryjskim Kurdem. Do Polski przyjechał na studia w wieku 18 lat. Studiował na Uniwersytecie Szczecińskim i Politechnice Szczecińskiej informatykę i ekonomię. Pracuje jako główny specjalista ds. badań i analiz w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. Jest też p.o. zastępcy dyrektora w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego

W 2015 r. w wywiadzie ze szczecińską "Gazetą Wyborczą" tłumaczył, dlaczego zdecydował się zamieszkać w Polsce:

Bo mi się tu spodobało. Polska ma jeszcze to, czego już nie ma na zachodzie Europy. Kontakty międzyludzkie, życie społeczne, rodzinne, sąsiedzkie. Ludzie są ze sobą, spotykają się, rozmawiają, razem bawią się po pracy. Ja spotykam się z przyjaciółmi, kolegami z pracy. Świętujemy razem ich sylwestra albo moje Nowroz, powitanie roku 21 marca. Dlatego wolę żyć tutaj niż, jak moi koledzy, w Niemczech czy innych krajach

- mówił w rozmowie z Moniką Adamowską.