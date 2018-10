Wyniki wyborów. Nieoficjalnie: Piotr Guział bez mandatu radnego? Mimo pierwszego miejsca na liście

siwywaldi 4 godziny temu Oceniono 22 razy 22

Tak się własnie kończy miłość do kaczystów i ich obietnic, he, he...



Bo wcześniej czy później, ból dupy odczuje KAŻDY sympatyk tego ugrupowania. A jako pierwsi, najboleśniej zrozumieją to dzisiejsi entuzjaści powrotu do emerytur w wieku 60/65 lat, oraz ci, którzy życie w domu z pieniędzy x razy 500+ przełożyli nadchodzenie do pracy rezygnując z odkładania składek emerytalnych.