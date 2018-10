Wyniki wyborów. Nieoficjalnie: PiS przejmie większość sejmików wojewódzkich? PSL żegna się z władzą

Prawo i Sprawiedliwość przegrało bitwę w wielu największych miastach Polski, jednak prawdopodobnie będzie świętować zwycięstwo jeśli chodzi o wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich.

Wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich. Nieoficjalnie: PiS przejmie władzę w większości? KO i PSL chcą tworzyć koalicje

Pamiętacie mapkę z podziałem sejmików, którą po podaniu sondażowych wyników wyborów pokazała m.in. TVP? Wynikało z niej, że PiS weźmie 9 sejmików. Politycy Koalicji Obywatelskiej i PSL z kolei wyrażali nadzieję, że w wielu województwach uda im się dogadać i wejść w koalicje tak, by PiS nie przejęła tam władzy.

Wybory samorządowe 2018. PSL traci władzę w województwie świętokrzyskim. Adam Jarubas gratuluje PiS-owi

Z cząstkowych wyników wyborów wynika, że PiS wygrało w kilku województwach:

podlaskim

małopolskim

lubelskim

podkarpackim

świętokrzyskim

W województwie śląskim sytuacja wciąż jest niepewna, jednak możliwe, że i tam PiS zdobędzie samodzielną władzę w sejmiku wojewódzkim. Możliwe jest także to, że PiS znajdzie porozumienie z którąś z innych partii i tym samym zdobędzie władzę nawet w 9 sejmikach. "Jeśli to jest słaby wynik, to się nie znam na polityce" - skomentował Kamil Dziubka, dziennikarz portalu onet.pl

O końcu rządów PSL w województwie świętokrzyskim napisał na swoim Facebooku dotychczasowy marszałek Adam Jarubas. - Tym razem wyborcy zdecydowali się powierzyć odpowiedzialność za region innej formacji (gratuluję!) - stwierdził.