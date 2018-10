Wyniki wyborów. Kandydatka na burmistrza zmiażdżyła rywala. Zagłosowali na nią prawie wszyscy

calmy 4 godziny temu Oceniono 41 razy 27

Patrzę sobie na ten stek przekleństw i pogardliwych wyzwisk pod adresem wyborców tej gminy i przecieram oczy ze zdumienia. Jeśli ludzie są zadowoleni z Wójta lub Burmistrza (a najwidoczniej są) to dlaczego mają głosować inaczej? Aby zaprotestować przeciw polityce PISu w skali kraju? Przecież na to będzie czas w trakcie wyborów do sejmu. Teraz chodziło o wójta na litość boską. I ta kobieta może być (mimo przynależności do ugrupowania którego nie cierpi wielu) zupełnie przyzwoitym i bardzo popularnym człowiekiem.



Okazywanie ludziom pogardy bo mają czelność myśleć odrębnie jest wstrętne.