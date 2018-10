Miał być "Zysk dla Poznania", ale starczyło na 20 proc. Kandydat PiS przegrał z Jaśkowiakiem

Walka w wyborach samorządowych w Poznaniu z pewnością była dla PiS ważna, ale wiadomo było, że nie będzie łatwa. Ubiegający się o reelekcję Jacek Jaśkowiak jest w mieście dość popularny. Choć to Koalicji Obywatelskiej, określany jest jako lewicowy i ma korzenie w ruchach miejskich. TVP jego rządy określiło jako "lewicowy eksperyment społeczny".

Na jego konkurenta prezes PiS Jarosław Kaczyński namaścił Tadeusza Zyska. Już wcześniej był on kandydatem PiS do Sejmu. Jednak znany jest przede wszystkim jako biznesmen i założyciel wydawnictwa Zysk i S-ka. Startował pod hasłem "Zysk dla Poznania". W mieście trudno było przegapić billboardy z jego wizerunkiem i tym hasłem. Jednak najwyraźniej nie przyniosły one efektu.

Wyniki wyborów na prezydenta Poznania

Sondaże dawały Zyskowi poparcie na poziomie około 20 proc. Na miesiąc przed wyborami kandydat PiS mówił, że według jego badań może liczyć na poparcie o nawet 10 punków większe. A na kilka dni przed głosowaniem stwierdził, że "nie wyklucza, że wygra w I turze".

Według badania exit poll Jacek Jaśkowiak wygrał w pierwszej turze i uzyskał 56,6 proc. głosów. Na Tadeusza Zyska zagłosowało 22,2 proc. osób, które poszły na wybory w stolicy Wielkopolski.

W rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" wynik komentował poznański poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. - Tadeusz Zysk robił w tej kampanii, co mógł, był aktywny. Ale bez wątpienia w Poznaniu czeka nas ciężka praca w kolejnych miesiącach i latach -stwierdził. Nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy za 5 lat sam spróbuje swoich sił w walce o fotel prezydenta miasta.

"Przede wszystkim dziękuje za każdy oddany na mnie głos! Gratuluje prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi, a pozostałym kontrkandydatom dziękuje za rywalizację" - napisał wczoraj wieczorem na Twitterze Zysk.