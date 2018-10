pysio62 4 godziny temu Oceniono 12 razy 8

Nie ulega najmniejszej watpliwosci, ze wszystkie ekipy rzadzace Polska obsadzaly stanowiska swoimi ludzmi, ale to co robi PIS i PIS-opodobni to juz przekracza wszelkie normy i granice, takiego nepotyzmu i kolesiostwa to jeszcze w historii nie bylo. Najwiekszym problemem jest to, ze te PIS-owskie kadry sa skrajnie niekompetentne, po prostu mnostwo nieudacznikow poobsadzalo wszelkiego rodzaju stanowiska, i po prostu doja nas. Smiano sie z PSL-owskich pociotkow pozatrudnianych w roznych agencjach rolnych. Przyszli do tych agencji Pisiewicze, Misiewicze i Obajtki, i doprowadzili do zapasci tych agencji. Musiano zatrudnic spowrotem czesc PSL-owskich pracownikow, ktorzy i tak okazali sie geniuszami w porownaniu z PIS-owskimi miernotami. Nie mozna dopuscic, zeby PIS-owska szarancza znowu opanowala nowe miejsca do dojenia nas.