piotrm74 pół godziny temu Oceniono 6 razy 2

Wiem że Was to bawi ale ja inaczej ja do tego podchodzę:

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci, niech odpoczywa w pokoju.



Jak kogoś to bawi to jego problem...