"Tadeusz Cymański w Gazeta.pl o przegranej Patryka Jakiego: jego porażka nie jest szokiem."

pysio62 2 godziny temu Oceniono 5 razy 5

Brawo Trzaskiwski, brawo Warszawiacy. Niech Cymanski bajek opowiada, sam przyznaje chociaz, ze liczyl na wiecej. Kaczynski, PIS-owcy i TVPIS moga mowic sobie co chca, ale Kaczynski i PIS przegrali te wybory, i to wyraznie. Zobaczymy jeszcze jak rozloza sie glosy w poszczegolnych wojewodztwach, jakie wyniki osiagnie Kukiz, SLD i BS, i z kim BS beda ewentualnie wchodzic w koalicje. W zaleznosci jak to sie skonczy, to porazka Kaczynskiego i PIS-u bedzie bardzo powazna, czy "tylko" powazna.