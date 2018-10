Wyniki wyborów samorządowych. Największe zwycięstwa, przegrane i niespodzianki

dziadekjam godzinę temu Oceniono 6 razy 6

"Rafał Piech, ubiegający się o reelekcję prezydent Siemianowic Śląskich. Miał dostać 85,5 proc. głosów.

Przed kilkoma miesiącami Piech zasłynął tym, że "zawierzył" swoje miasto Matce Boskiej, twierdził, że to ona jest menadżerem Siemianowic Śląskich i jest odpowiedzialna za ekonomiczne sukcesy miasta."

========================

Skoro to wszystko zasługa Matki Boskiej, to po kiego tam prezydent?:-)