Podczas wyborów nie odbyło się bez wpadek. "Tłum, bałagan, duże nerwy"

Czekam na przebicie tej opowieści:

- W mym rodzinnym mieście zmieniono lokalizację głosowania z odwiecznej tak, że lokal wyborczy dla mieszkańców wsi okolicznych to był Ratusz miejski, a mieszkańcom dzielnic przyległych Ratuszowi wskazano lokal wyborczy na jednej z tych wsi.

Jeśli nie maczał w tej roszadzie brudnej ręki jakiś komisarz z nowego pisowskiego nadziału, to ja jestem ksiądz.

O mikrej kubaturze samego tego nowego miejskiego lokalu wyborczego można by tak z kwadrans jeszcze, a był on barakiem koło wiejskiego pałacyku, akurat w remoncie.



Ratusz a barak - tertium non datur?

Wielu naszych znajomków po prostu nie poszło na wybory.

Frekwencja ogólnokrajowa ponad 50% to już sukces.



Dalej tak, Pisie [i przystawki], dalej - aż obudzisz tradycyjnie niegłosujących i Wam pospadają kapcie w ucieczce na z góry upatrzone foteliki w jakże znienawidzonym przez was Europarlamencie...