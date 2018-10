Wybory samorządowe 2018. W Olsztynie zaginęło 399 kart do głosowania

Podczas wyborów samorządowych w Olsztynie w komisji wyborczej nr 11 zaginęło 399 kart do głosowania. Wszystkie były ostemplowanymi, czystymi kartami do głosowania na prezydenta Olsztyna.

Piotr Sarnacki, dyrektor olsztyńskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, powiedział, że zaginięcie kart członkowie komisji zauważyli po zakończeniu głosowania.

Obecnie policja prowadzi postępowanie wyjaśniające po wydarzeniach w komisji wyborczej przy Alei Warszawskiej w Olsztynie. Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie stało się z kartami i czy zostały skradzione.

- O konsekwencjach sytuacji decydowało będzie to, czy zostały użyte do głosowania. Jeżeli zostały one wykorzystane, stawia to pod znakiem zapytania 400 głosów oddanych na kandydatów - wyjaśnił Piotr Sarnacki. Jeśli ktoś zdecyduje się oprotestować wyniki głosowania, sprawą będzie musiał zająć się sąd.

Ponieważ karty były ostemplowane, więc dopiero po podliczeniu głosów okaże się, czy liczba wydanych kart do głosowania zgadza się z liczbą tych, które wyjęto z urn.