Wyniki wyborów. Wygrana Rafała Trzaskowskiego to dobre wieści dla Marczułajtis. Zajmie Jego miejsce w Sejmie?

Wyniki wyborów samorządowych 2018 pokazują, że w Warszawie prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski. Tak pokazują wyniki sondaży exit polls. Polityk jest obecnie posłem ziemi krakowskiej. Według tamtejszej "Gazety Wyborczej" jego miejsce w Sejmie może zająć Jagna Marczułajtis.

Słynna snowboardzistka w wyborach parlamentarnych w 2015 r. dostała 6899 głosów, co nie pozwoliło jej na dostanie się do Sejmu. Teraz może to się jej udać, jeśli potwierdzą się wyniki exit polls i Trzaskowski trafi do stołecznego ratusza.

Marczułajtis trzy razy brała udział w zimowych igrzyskach olimpijskich, w 2002 r. zajmując czwarte miejsce. 14 razy zdobyła mistrzostwo Polski, dwa razy mistrzostwo świata juniorek, raz mistrzostwo i raz wicemistrzostwo Europy. Była posłanką PO w latach 2011-2015.