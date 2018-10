Wyniki wyborów komentuje Antoni Macierewicz: Gazeta.pl na pewno chciałaby, żeby PiS poniosło klęskę

mer-llink 5 godzin temu Oceniono 10 razy 10

Pan MAcierewicz zapowiada, że PiS - pomimo gigantycznego obecnie sukcesu - będzie dalej usilnie pracował.

To absolutna kopia propagandy PZPR z lat PRLu: Jest wspaniale, ale my bedziemy doskonalić dalej (co znaczyło: jest katastrofa, ale dalej będziemy trzymać ciemny lud za pysk).