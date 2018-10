Wyniki wyborów samorządowych skomentował Paweł Kowal: To zwycięstwo PiS, to w rzeczywistości zły wynik

niknejm 4 godziny temu Oceniono 3 razy 3

Mamy najwyraźniej sojusz głównych sponsorów budżetu (miasta) z ludźmi, którzy na wejściu do UE ogromnie zyskali i nie są zachwyceni PiSowskim obrażaniem się na Unię (wieś). Przy PiSie zostają beneficjenci PiSowskiego socjalu, amatorzy życia na cudzy koszt.

Swoją drogą, Duduś już od jakiegoś czasu nie wytrzymuje nerwowo... Wraz z małżonką. Po dniu dzisiejszym będzie się musiał poważnie zastanowić co zrobić, by nie wylądować w jednym ZK z grypserą. :-)

Trollownia coś się nie sprawdziła. Część nadzorców zapłaci głową... Ciekaw jestem, czy w związku z tym wyciekną listy trolli już teraz? Czy może za jakiś czas? Będziemy czekać :-)